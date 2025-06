Jubla-Sommerlager: Es wird magisch

Die Jubla Rheinfelden-Magden führt vom 6. bis 19. Juli wieder ein Sommerlager durch. «Bereit für ein Abenteuer voller Zauber, Magie und geheimnisvoller Wesen? Dann schnapp dir deinen Besen und fliege mit uns ins Sommerlager 2025 der Jungwacht Blauring Rheinfelden-Magden. Unter dem Motto ‹Die Jubla lernt Allerlei, von Hexerei bis Zauberei› tauchen wir ein in eine Welt voller Rätsel, Zaubertränke und magische Abenteuer», heisst es in einer Medienmitteilung. Eingeladen sind alle Kinder von der 1. bis 9. Klasse. Das zweiwöchige Zeltlager wird in Beromünster (LU) stattfinden. Das Leitungsteam freut sich riesig auf dich. (mgt)

Anmelden kann man sich unter jubla.rhf.mgd.lagerleitung@gmail.com oder unter www.jubla-rheinfelden.ch