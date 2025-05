Joystick statt Feuerpatsche

Vor rund 200 Jahren bekämpften die Floriansjünger mit sogenannten Feuerpatschen das Feuer. Heute trainieren sie mit einem Joystick den Ernstfalleinsatz am PC. So jüngst in Möhlin die Offiziere der Feuerwehren Rheinfelden und Möhlin.

Christian Sägesser

Auf der ganzen Welt werden täglich Millionen von Computer-Games gespielt. Über Sinn oder Unsinn dieser Freizeitbeschäftigung lässt sich streiten. Nicht aber über die Einsatz-Szenarien, welche die Offiziere der Feuerwehren Möhlin und Rheinfelden während vier Stunden jeweils am Freitag und Samstag am PC «spielten».

Was aufgrund des eigenen Handelns passiert – oder eben nicht

Für einmal musste nicht die schwere Einsatzausrüstung samt Helm für die Übung angezogen werden – nein, dieses Mal durfte in legererer Dienstbekleidung angetreten werden. Realistische Einsatzszenarien flimmerten im Möhliner Feuerwehrmagazin über die PC-Bildschirme und jedem Offizier wurde eine Rolle respektive Funktion zugewiesen. Mittels Joystick konnten die Feuerwehrleute auf dem Bildschirm etwa eine Zimmertür anklicken und öffnen, Feuerwehrfahrzeuge starten und Schlauchleitungen verlegen. «Diese Art von Weiterbildung lernten wir vor einiger Zeit am obligatorischen Offiziersweiterbildungskurs der Aargauischen Gebäudeversicherung kennen», sagt Richard Urich, Kommandant der Feuerwehr Möhlin. Die Kommandos aus Rheinfelden und Möhlin hätten sich danach entschlossen, diese wichtige und lehrreiche Weiterbildung ihren Offizieren erneut zu ermöglichen. Besonders eindrücklich sei bei der virtuellen Übung zu sehen, was auf Grund des eigenen Handelns passiere – oder eben nicht. Dies könne in einem Brandhaus oder in einer leeren Übungsanlage nicht derart realistisch simuliert werden, fassen die Offiziere ihre Erfahrungen über diese nicht alltägliche Art des Trainings zusammen. Game Over.