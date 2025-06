Jetzt wollen alle eins: aufsteigen!

Nach zwei Jahren in der 3. Liga bietet sich dem FC Frick die Chance, in die 2. Liga zurückzukehren. Ein Sieg am Samstag und der Klassenwechsel ist vollzogen. Für Ivan Petrovic und Marc-Alain Kessler, das ...

Gewinnt der FC Frick morgen Samstag, spielt er wieder 2. Liga

Nach zwei Jahren in der 3. Liga bietet sich dem FC Frick die Chance, in die 2. Liga zurückzukehren. Ein Sieg am Samstag und der Klassenwechsel ist vollzogen. Für Ivan Petrovic und Marc-Alain Kessler, das Trainer-Duo, würde sich ein Kreis schliessen.

Simone Rufli

Als Ivan Petrovic und Marc-Alain Kessler als Co-Trainer beim FC Frick anfingen gemeinsame Sache zu machen, führten sie das 4. Liga-Team in die 3. Liga. Im Sommer 2020 hat das Duo dann die erste Mannschaft übernommen und ist mit dieser im Juni 2022 in die 2. Liga des Aargauer Fussballverbands (AFV) aufgestiegen. Einen Abstieg und drei Jahre später bietet sich nun erneut die Chance aufzusteigen – morgen Samstag im Final gegen den FC Oftringen.

Den Grundstein legten die Fricker am Dienstagabend im Spiel gegen den FC Brugg. «Für das Publikum mag es spannend gewesen sein, für uns Trainer war es ein Spiel, das die Nerven arg strapazierte», meinte Marc-Alain Kessler am Telefon, Stunden nachdem die erste Mannschaft daheim auf dem Ebnet im Aufstiegs-Halbfinalspiel den FC Brugg in der Verlängerung mit 2:1 bezwungen hatte. «Die Mannschaft hat für sich selbst, für das Publikum auf den Rängen und für uns Trainer alles gegeben – es war perfekt», freute sich in der anderen Leitung Ivan Petrovic, noch immer hörbar aufgewühlt. Das Spiel am Dienstag war das letzte Heimspiel für das Duo Petrovic/Kessler. «Gewinnen wir am Samstagabend in Lenzburg, wäre das traumhaft», meinte Petrovic und zeichnete das Bild vom Kreis, der sich mit den beiden Aufstiegen zum Beginn und zum Ende der Trainer-Zusammenarbeit schliessen würde.

Leuthard, der Routinier

Dabei sah es am Dienstagabend lange Zeit gar nicht so gut aus für den FC Frick. «Die ersten 15 Minuten haben wir stark gespielt, dann war der FC Brugg besser.» Nach der Pause hätte die Mannschaft dann alles versucht, den Rückstand wettzumachen, so die Trainer. Es sollte dauern. Bis zehn Minuten vor Ende der regulären Spielzeit lag der FC Frick mit 0:1 hinten – in der 18. Minute in Rückstand geraten durch einen Kopfball-Treffer der Gäste, erzielt aus einer Standardsituation. In dieser heiklen Situation lastete der Druck gehörig auf Routinier Raphael Leuthard, als er – nach einem Foul an Levin Kessler in der 80. Minut – zum Penaltypunkt schritt. Indem er den Strafstoss souverän verwandelte, brachte er Mannschaft und Hoffnung zurück ins Spiel.

Petrovic mit der Entscheidung

In der 97. Minute war es dann der eingewechselte Vuk Petrovic, der das 2:1 erzielte und seiner Mannschaft die Türe zur 2. Liga aufstiess. «Wobei wir am Ende sicher auch etwas mehr Glück hatten als der FC Brugg», meinte Ivan Petrovic. Dass ausgerechnet sein Sohn in seinem letzten Heimspiel als Trainer – 17 Jahre nachdem er als Juniorentrainer seinen Einstand gegeben hatte – diesen entscheidenden Treffer landete, für den Vater war das zusätzlich ein sehr emotionaler Moment.

Und nun also morgen Abend das alles entscheidende Spiel (Anpfiff 18 Uhr, Sportanlage Wilmatten) in Lenzburg gegen den FC Oftringen. Ja, sie wüssten, wie man aufsteigt, sagen die Trainer. «Aber jedes Spiel muss gespielt werden.» Ein Aufstieg als Abschiedsgeschenk für das Trainer-Duo Petrovic/Kessler? Für Marc-Alain Kessler wäre das: «Ein krönender Abschluss, aber fast schon kitschig.»

Aufstiegsspiele – nicht jedes Jahr

Bereits im 2017 und im 2022 schaffte der FC Frick den Aufstieg in die 2. Liga. Letztes Jahr wurde er um diese Chance gebracht, da gab es keine Aufstiegsspiele. Anders in dieser Saison: Weil der FC Rothrist sich in der 2. Liga Inter halten kann und nur der FC Muri in die 2. Liga regional absteigt, wird in der 2. Liga ein weiterer Platz frei. Um diesen Platz spielt der FC Frick morgen Samstag (18 Uhr, Sportanlage Wilmatten) in Lenzburg gegen den FC Oftringen. (sir)