Jetzt wartet die Nummer 4 der Welt auf Jérôme Kym

  29.08.2025 Sport, Möhlin
Eine Wucht: Kym an den US Open. Foto: screenshot SRF
Nach dem dramatischen Krimi am Mittwoch geht es für den Möhliner Tennisprofi heute an den US Open in der dritten Runde gegen Taylor Fritz. Vor einem Jahr stand dieser im Final.

Ronny Wittenwiler

Der Wahnsinn geht also weiter, weil Jérôme Kym an seinem ...

