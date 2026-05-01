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«Je mehr Nester entfernt werden, desto besser»

  01.05.2026 Brennpunkt, Fricktal
Die Primärnester sind klein und nicht immer gut zu entdecken. Fotos: zVg
Die Primärnester sind klein und nicht immer gut zu entdecken. Fotos: zVg

Die Bevölkerung kann mithelfen, die Ausbreitung der Asiatischen Hornisse einzudämmen. In Rheinfelden wird am 13. Mai ein Infoanlass für alle Interessierten durchgeführt.

Valentin Zumsteg

Letztes Jahr war bereits sehr intensiv in Sachen Asiatischer Hornisse. Im ...

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