Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Jahresversammlung der Veteranen Hessenberg

  13.01.2026 Fricktal, Böztal
Die Veteranen folgen aufmerksam dem Jahresrückblick von Urs Frei. Foto: zVg
Die Veteranen folgen aufmerksam dem Jahresrückblick von Urs Frei. Foto: zVg

Obmann Daniel Büeler konnte am Donnerstag, 8. Januar, 78 Veteranen zur traditionellen Jahresversammlung der Veteranen Hessenberg im Kirchgemeindehaus Bözen begrüssen.

Nach der Totenehrung stellte Kassier Pius Solèr die Jahresrechnung 2025 vor. Danach rief Urs Frei ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote