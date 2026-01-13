Nach der Totenehrung stellte Kassier Pius Solèr die Jahresrechnung 2025 vor. Danach rief Urs Frei ...

Obmann Daniel Büeler konnte am Donnerstag, 8. Januar, 78 Veteranen zur traditionellen Jahresversammlung der Veteranen Hessenberg im Kirchgemeindehaus Bözen begrüssen.

Nach der Totenehrung stellte Kassier Pius Solèr die Jahresrechnung 2025 vor. Danach rief Urs Frei das Veteranenjahr 2025 in super Bildern und mit treffenden Informationen in Erinnerung, bevor das Budget und ein erneut interessantes und abwechslungsreiches Jahresprogramm 2026 vorgestellt wurden. Das Jahresprogramm und alle weiteren Informationen stehen den Veteranen ab sofort im Mitgliederportal zur Verfügung. Nach dem Dank an alle Helfer – speziell geehrt wurde Hans Bossart für seine langjährige Tätigkeit –, Ortsvorstände und Organisatoren wurde ein Zvieri/Znacht aus der Bärenküche genossen. (mgt)