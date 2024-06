Italienisches Flair bei den Freaktal Singers

Chor aus Italien zu Gast im Fricktal

Der italienische Chor «Novo Spiritu» aus Cembra-Lisignago und die Freaktal Singers lernten sich am letztjährigen Festival der 1000 Chöre im Südtirol kennen und beschlossen, den Kontakt aufrecht zu erhalten und ein gemeinsames Projekt zu planen.

Das Projekt wurde umgesetzt und nun ist es so weit: vom 7. bis 9. Juni gastiert der italienische Chor bei den Freaktal Singers und dies im wahrsten Sinne des Wortes, denn die italienischen Chormitglieder werden bei den einzelnen Freaktal Singers zu Hause beherbergt.

Der Heimatort des italienischen Chores liegt in der Provinz Trient und gehört der Region Trentino-Südtirol an. Die Gemeinde Cembra-Lisignago liegt im von Wein- und Apfel-Anbau geprägten Cembra-Tal und wird von rund 2300 Personen bewohnt. Seit seiner Gründung im Jahre 1994 leitet Maestro Antonio Castagna den Chor, der 30 bis 35 Sängerinnen und Sänger umfasst. Im Laufe der Jahre ist der Wechsel zwischen verschiedenen Stilrichtungen zu einem Markenzeichen des Chores geworden. Ausgehend von der geistlichen und profanen Musik der Renaissance bewegt sich der Chor mühelos hin zur vielfältigen zeitgenössischen Musik von Pop, Gospels und Liedern unterschiedlicher Kulturen und lässt dabei hin und wieder auch die Vertrautheit der heimatlichen Trentiner Folklore erklingen.

Nach dem Eintreffen am Freitagabend werden die italienischen Gäste zusammen mit den Freaktal Singers einen typisch schweizerischen Grillabend erleben und dabei mit dem Wittnauer Erlenhof Einblick in einen fricktalischen Landwirtschaftsbetrieb erhalten. Der gemeinsame Gesang soll dabei natürlich nicht zu kurz kommen.

Offenes Singen in Frick und Rheinfelden

Am Samstagmorgen treffen sich alle Mitglieder der beiden Chöre beim Gemeindehaus Frick und zeigen von 9.30 bis 10 Uhr den hoffentlich zahlreichen Zuhörenden ihr Können. Anschliessend besuchen die italienischen Gäste das Fricker Dinosaurier-Museum und reisen weiter nach Stein. Nach einem Spaziergang über die längste Holzbrücke Europas besuchen sie die Altstadt von Säckingen und reisen danach weiter nach Rheinfelden. Von 16 bis 16.30 Uhr findet in der Marktgasse und Umgebung erneut ein offenes Singen der beiden Chöre statt. Das Publikum ist herzlich zum Mitsingen eingeladen.

Am Samstagabend und am Sonntagmorgen finden im Hotel Schützen in Rheinfelden zwei Konzerte des «Coro Novo Spiritu» und der Freaktal Singers statt, an welchen die beiden Chöre im intimen Rahmen des Schützenkellers ihr vielfältiges Musikprogramm präsentieren werden. (mgt)

Schützenkeller, Hotel Schützen Rheinfelden, Samstag, 8. Juni, 20 Uhr; Sonntag, 9. Juni, 10 Uhr. Eintritt frei – Kollekte. Reservation unter www.freaktal-singers.ch