Ist die Schweizer Bildung fit für die Zukunft?

ETH-Professor und Rektorin der Kantonsschule Stein im Gespräch

In der Reihe «Fokus Fricktal» diskutieren am 2. April Joël Mesot, Direktor der ETH Zürich, und Katrin Brupbacher, Rektorin der neuen Fricktaler Kantonsschule.

Valentin Zumsteg

Die Welt verändert sich rasant – und mit ihr die Anforderungen an die Bildung. Heute gehört das Schweizer Bildungssystem zu den besten der Welt. Die ETH Zürich liegt im weltweiten Ranking der Universitäten auf Platz 11; sie gilt als die beste Uni ausserhalb der USA und Grossbritanniens. Auch das duale System der Schweiz mit Fachhochschulen und Berufslehre dient vielen anderen Ländern als Vorbild. Doch reicht das für die Zukunft?

Publikum kann mitdiskutieren

Die nächste Ausgabe der Diskussionsreihe Fokus Fricktal in der Rheinfelder Stadtbibliothek steht am Mittwoch, 2. April, unter dem Titel «Ressource Bildung: Ist die Schweiz fit für die Zukunft?» Es diskutieren zwei hochkarätige Fachleute: Professor Dr. Joël Mesot und Katrin Brupbacher. Mesot ist Direktor der ETH Zürich, er wohnt in Gansingen. «Wir müssen uns weiter anstrengen, um das Interesse für MINT-Fächer bei Kindern möglichst früh zu wecken, ohne dabei die Erstsprachen zu vernachlässigen. Mit dem Wir schliesse ich uns alle ein: die Eltern, die Volksschule und die Universitäten. Die ETH versucht, ihren Beitrag zu leisten, unter anderem mit einem speziellen Lernzentrum für Naturwissenschaften», sagte Mesot einst in einem Interview.

Katrin Brupbacher ist Gründungsrektorin der Kantonsschule Stein, die im August den Betrieb in einem Provisorium aufnehmen wird. «Es entsteht ein neuer Bildungstreffpunkt im Fricktal. Ich hoffe, das Fricktal freut sich auf die Schule. Sie bietet die Chance, eine Lücke im Bereich Sekundarstufe II zu schliessen, damit ist auch für die Fricktaler Jugendlichen der Übergang von der Aargauer Oberstufe an eine Aargauer Mittelschule abgestimmt», sagte Brupbacher im Gespräch mit der NFZ.

Werden in der Schweizer Bildung die richtigen Prioritäten gesetzt und finden die relevanten Forschungsgebiete ihren Niederschlag in den Lehrplänen der Volks- und Mittelschulen? Darüber soll unter anderem diskutiert werden. Durch den Abend, der von der Stadtbibliothek und der Neuen Fricktaler Zeitung organisiert wird, führt Moderatorin Gaby Gerber. Nach den Inputreferaten folgt eine Diskussion, bei der sich das Publikum beteiligen kann. Zum Abschluss wird ein Apéro offeriert.

Fokus Fricktal zum Thema «Ressource Bildung: Ist die Schweiz fit für die Zukunft?» Diskussion mit Joël Mesot und Katrin Brupbacher. Mittwoch, 2. April, um 19 Uhr. Stadtbibliothek Rheinfelden, Marktgasse 10. Der Eintritt ist frei.