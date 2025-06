Irina Lützelschwab zählt zur Spitze

Mit einem knapp verpassten Podestplatz in Aachen am UCI 3rides-Gravelrennen und danach mit einem deutlichen Sieg am MTB Marathon Rennen in Evolène unterstreicht Irina Lützelschwab ihre Form eindrücklich.

Die Wallbacherin beherrscht das Mountain- und das Gravel-Bike

Mit einem knapp verpassten Podestplatz in Aachen am UCI 3rides-Gravelrennen und danach mit einem deutlichen Sieg am MTB Marathon Rennen in Evolène unterstreicht Irina Lützelschwab ihre Form eindrücklich.

Christine Steck

Die Wallbacher Profisportlerin kann auch «graveln». Obwohl Irina Lützelschwab das internationale Gravel-Rennen in Aachen Ende Mai als extrem hart und schnell bezeichnete und sich für einmal auf viel Gravel (Kies) und wenig Trails mit dosierten Anstiegen behaupten musste, lieferte sie am Ende ein beachtliches Resultat. Bei Kilometer 20, Lützelschwab befand sich in einer 8er Spitzengruppe, gab es einen Sturz der zweiten Fahrerin, was die Gruppe von der späteren Siegerin Marianne Vos trennte. Nach 60 Kilometern fuhr Irina Lützelschwab in einer kleineren 3er Verfolgergruppe mit, 62 Kilometer mussten noch bewältigt werden. Zusammen fuhren die drei Radsportlerinnen auch Richtung Ziel. Es folgte ein spannender Sprint um Platz zwei. Während Larissa Hartog (Ned) und die Deutsche Romy Kasper zeitgleich über die Ziellinie spurteten, verlor Lützelschwab eine Sekunde und wurde auf den vierten Tabellenrang verdrängt, mit einer Zeit von 3:39:36. Trotzdem zeigte sich die Schweizerin sehr zufrieden mit dem anspruchsvollen Rennen. Darf sie auch sein, denn mit der Siegerin Marianne Vos aus Holland, gewinnt eine absolute Meisterin in der Radsportszene. Zwei Minuten betrug der Vorsprung der 38-Jährigen. Vos ist amtierende und mehrfache Weltmeisterin und seit Jahren erfolgreich auf der Strasse, auf der Bahn und im Cyclocross unterwegs.

Sieg in Evolène

Die Strecke des Grand-Raid, des bekannten Mountainbike-Klassikers, welcher Mitte Juni stattfand und das Val d’Hérens von einer Seite zur anderen durchquert, ergibt 62 Kilometer und stattliche 2670 Höhenmeter. Die zwei langen Anstiege meisterte Lützelschwab früh alleine und setzte sich ab. Vier Minuten Vorsprung holte die Wallbacherin schlussendlich auf dem mit technischen Downhills und Singletrails gespickten Parcours heraus und gewann das Evolénard FMV deutlich. Zweite wurde die Jurassierin Mallory Barth (4:10:27) vor der Walliserin Stefanie Zahno (4:13:33). Für Irina Lützelschwab war es auch ein wichtiges Testrennen für die kommende Schweizer Meisterschaft, denn fast alle Konkurrentinnen waren im Wallis am Start.

Am 5. und 6. September findet mit der Weltmeisterschaft, welche am Grand Raid BCVS in Verbier-Grimentz ausgetragen wird, der Höhepunkt für die Marathon Biker statt. Zuvor steht aber noch die Schweizer Meisterschaft in Château d’Oex, Mitte Juli, auf dem Programm von Irina Lützelschwab. Als amtierende Meisterin will sie den Titel natürlich verteidigen.