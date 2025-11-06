In Frick wird weiter geträumt

Handball 1. Liga: TSV Frick – TV Dagmarsellen 33:28

Der TSV Frick steht momentan so gut da wie schon lange nicht mehr. Mit 10 Punkten nach sieben Spielen stehen die Fricker punktgleich mit dem Spitzenreiter auf dem 2. Rang der 1. Liga Herren. Einen Dämpfer erhielt der TSV eine Woche zuvor, als ihm der TV Willisau eine Niederlage zufügte. Gegen den TV Dagmarsellen konnten sie punkten.

Das Spiel gegen den TV Dagmarsellen in Frick war ein Duell zweier Teams, welche sich zur Genüge kennen. In den letzten Jahren waren sie in der gleichen Gruppe der 1. Liga, auch machten die Fricker genau gegen jenen TV Dagmarsellen, im letzten Spiel der Abstiegsspiele, aufgrund eines Punktes Tordifferenz, den Klassenerhalt klar. Die Innerschweizer hingegen hielten sich dank dem «grünen Tisch» in der Liga.

Offensivdrang und starker Torhüter

Die Partie fing ausgeglichen an. In den Anfangsminuten brillierten die Luzerner mit Würfen aus der Distanz. Die Fricker Antwort folgte jedoch prompt. Cedric Zwahlen drückte dem Spiel von Beginn weg den Stempel auf. Er rückte für den abwesenden Dominik Schmid auf die linke Halbposition und glänzte mit starken Offensivaktionen. Nach kurzer Zeit bekamen die Fricktaler ihre Defensivarbeit besser gelöst, was technische Fehler der Dagmarseller erzwang. Der Offensivdrang der Fricker hielt zeitgleich an und sie zogen davon. Zudem war der Torhüter des TSV Frick, Flavio Concas, wenn es brenzlig wurde, oft zur Stelle. Dieser Rhythmus hielt bis zur Pause stand, als es 15:10 für Frick hiess.

Verdienter Sieg

Spritziger aus der Kabine kam die Gästemannschaft. Das Momentum drohte zu kippen, als der Dagmarseller Torhüter mit einer Doppelparade glänzte und sich der TSV durch eigenes Verschulden eine zwei Minutenstrafe holte. In die Spur zurück fanden die Fricktaler erst, als die Luzerner auf zwei Tore herankamen und sie wieder etwas Disziplin in ihr Angriffsspiel brachten. Den Sieg konnte dem TSV Frick danach niemand mehr nehmen.

Die Fricker holten sich diesen Sieg verdient und sind zurück in der Erfolgsspur. Dieser Schwung muss gegen den TV Muri mitgenommen werden. (mgt)