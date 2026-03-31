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Immer dann, wenn es eng wurde …

  31.03.2026 Sport, Möhlin
Am Ende lässt es sich verdient feiern: Jubeltraube des TV Möhlin. Foto: Christine Steck
Am Ende lässt es sich verdient feiern: Jubeltraube des TV Möhlin. Foto: Christine Steck

Handball, NLB: Möhlin mit beeindruckendem Sieg gegen Steffisburg

Es war das erwartet schwere Spiel gegen Steffisburg, in dem sich der TV Möhlin erst in der Schlussphase entscheidend absetzen konnte. Die Mannschaft von Zoltan Majeri gewann die Partie mit 37:32 (18:15).

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