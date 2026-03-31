Immer dann, wenn es eng wurde …

Handball, NLB: Möhlin mit beeindruckendem Sieg gegen Steffisburg

Es war das erwartet schwere Spiel gegen Steffisburg, in dem sich der TV Möhlin erst in der Schlussphase entscheidend absetzen konnte. Die Mannschaft von Zoltan Majeri gewann die Partie mit 37:32 (18:15).

Christine Steck

Nach der knappen Auswärts-Niederlage am vergangenen Dienstag gegen Gossau ging es auch darum, Selbstvertrauen zu sammeln und sich im Liga-Endspurt weiterhin im oberen Tabellendrittel zu behaupten. Für Steffisburg, das auf dem neunten Rang platziert ist, zählt jeder Punkt, denn die dahinter liegenden Kadetten, Handball Bern, GC Amicitia und Birsfelden trennen nur wenige Zähler. Gleich von Beginn weg entwickelte sich ein intensiver Kampf auf Augenhöhe. Das Heimteam ging zwar in Führung, zuletzt durch den vollendeten Siebenmeter von Sadok Ben Romdhane und das Flügeltor von Finn Kreuzer, ehe Steffisburg die folgende Überzahl nutzte und auf ein 2:3 (6.) herankam. Der Ball lief schnell und beide Abwehrreihen waren gefordert. Setzten sich auf Möhliner Seite Ardin Berisha und Lucas Grandi durch, erwirtschafteten sich beim Gegner Janes Karlen und Max Dannmeyer Zählbares. Steffisburg versuchte es mit dem taktischen Mittel des siebten Feldspielers, was aber mit Ballverlusten und zwei folgenden Würfen ins verwaiste Tor endete. So lag Möhlin nach 16 Minuten mit 11:7 vorne. Nach dem souverän verwerteten Romdhane-Siebenmeter nahm Sven Krainer die Auszeit, brachte für Dannmeyer Rauls Serafimovics. Der 21-jährige lettische Nationalspieler überzeugte in den folgenden Minuten bis zur Pause mit seiner agilen Spielweise und sechs Treffern. Auf Möhliner Seite übernahmen Jan Waldmeier und Fabian Ceppi Verantwortung und steuerten Tore bei und auch Ardin Berisha überlistete die gegnerische Abwehr mit seinem nächsten Treffer zum 16:11 (26.). Weil aber Serafimovics danach drei schnelle Tore lieferte und Möhlin zu fehlerbehaftet auftrat, schmolz das Polster auf den 18:15-Pausenstand.

Und dann glichen die Gäste aus!

Nach dem Wiederanpfiff zog Waldmeier früh eine Zeitstrafe, was Steffisburg für Treffer von Janes Karlen und Dominik Roth nutzte. Im Gegenzug punktete Ardin Berisha vorne und Möhlins Robin Santeler hielt gegen Serafimovics (19:17, 34.). Nach Grandis 20:17 musste Mitch Giezeman auf die Bank, wenig später kassierte auch Patrick Schweizer eine Pause, was Steffisburg auf einen Treffer herankommen liess. Es spitzte sich weiter zu. Nervenstark dann Sadok Ben Romdhane vom Siebenmeter, der in der 39. Minute das 22:19 erzielte. Zudem waren Jan Waldmeier und Ardin Berisha vorne für weitere Treffer besorgt. Nach der Steffisburger Auszeit (45.), beim 26:24, stand Möhlin plötzlich in doppelter Unterzahl auf dem Feld. Besonders bitter für Kreisläufer Giezeman, der bereits seine dritte Zeitstrafe und damit Rot kassierte. Der Gegner spielte abgebrüht, schenkte den Fricktalern keine Pause. So hiess es schnell 26:26 und damit Ausgleich in der 48. Minute! Aber Majeris Truppe hielt dagegen, trotz der insgesamt acht Zeitstrafen (drei für die Kontrahenten): Sadok Ben Romdhane vollendete vom Siebenmeter, Jan Waldmeier von rechts aussen und Robin Santeler parierte gegen Topskorer Serafimovics (28:27, 51.). Und vorne überzeugten danach die beiden Flügel mit zwei wichtigen Treffern zum 31:27 (53.). Für eine erfolgreiche Schlussphase sorgte in der Folge das heimische Publikum, das mit Applaus und Rufen seine Spieler aufbaute und den Kräfteverschleiss vergessen liess. Fazit: Immer wenn es eng wurde, zogen die Möhliner den Kopf erfolgreich aus der Schlinge und gewannen am Ende verdient! Als Best Player wurden Rauls Serafimovics bei Steffisburg (10 Tore) und Jan Waldmeier (5) bei Möhlin ausgezeichnet.

Möhlin mit: Santeler (13/42, 31%) Roth; Ceppi (1), Soder, Metzger, Kreuzer (3), Ben Romdhane (10), Fässler, Grandi (5), Franceschi, Giezeman (3), Berisha (10), Schweizer, Waldmeier (5).