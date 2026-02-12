Im Wechselbad der Gefühle

TSV Frick verliert gegen Dagmersellen und gewinnt gegen Willisau

Nach der Niederlage in Kriens wartete eine englische Woche auf die 1. Liga-Mannschaft des TSV Frick. Am Mittwoch, 4. Februar, ging es auswärts nach Dagmarsellen. Ein wichtiges Spiel für beide Seiten, die beiden Teams trennt lediglich einen Punkt voneinander. Am Sonntag trafen die Fricker zu Hause auf den STV Willisau.

Der TSV Frick startete stark in die Partie gegen Dagmarsellen. Bis zur 15. Minute lag das Spielgeschehen in Händen der Fricker. Danach stellte das Heimteam die Abwehr um und die Partie drehte sich. So ging es auch in der zweiten Halbzeit weiter. Die Dagmarseller kamen zu Torchancen, vergaben diese jedoch zu oft. Defensiv war die Härte Mangelware. Der TSV verlor die Partie mit 28:32.

Bereits am darauffolgenden Samstag hatte Frick zu Hause die Möglichkeit auf Wiedergutmachung. Es ging gegen den STV Willisau. Das Hinrunde-Duell konnte Willisau für sich entscheiden. Genau wie die Partie in Dagmarsellen war auch dies ein vier-Punkte- Spiel im Abstiegskampf. Auch dieses Mal starteten die Fricktaler wie die Feuerwehr. Die Defensive wirkte stabiler, einzig den Kreisläufer bekamen sie nicht in den Griff. Im Angriff funktionierten die Flügelund Halbabläufe an den Kreis und 1-gegen-1 Situationen wurden gewonnen. Zur Pause stand es 18:15. Danach Entwickelte sich eine torreiche Partie. Beide Abwehrreihen schwächelten, das Momentum lag dabei bei den Willisauern. Die Folge davon war der Ausgleichstreffer zehn Minuten vor Schluss nach einer zwischenzeitlichen sechs-Tore-Führung. Nach einer filmreifen Schlussphase behielten die Fricker die Nerven und Jan Hauser erzielte 15 Sekunden vor Schluss den Siegtreffer zum 40:39. (mgt)