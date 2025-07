Im Einzelfahren top, im Schwimmen gut

Die Mumpfer als Rheinsektion waren in Schmerikon mit dem ungewohnt schmalen Gewässer von lediglich 30 Metern Breite konfrontiert. Im Einzelfahren konnten Top- und im Schwimmen gute Resultate erkämpft werden.

Am Freitagvormittag startete die erste Gruppe im Sektionsteil. Die zweite Gruppe musste bis am Abend warten. Dazwischen gingen ein paar ins Schwimmbad, um ihr Können auf 200 Meter im Wasser unter Beweis zu stellen.

Am Samstag gab es kurz nach 7 Uhr ein Novum: Rund 15 Mumpfer traten zum Einzelschnüren an. Auf einem abgesteckten Parcours mussten in möglichst kurzer Zeit acht Schifffahrtsknoten und zwei Bünde an den vorgesehenen Stellen angebracht werden. Alle hatten ihren Spass, auch wenn es am Ende nicht für eine Auszeichnung gereicht hat. Nach dem Mittag starteten die Mumpfer trotz brütender Hitze mit viel Elan im Einzelfahren. Am Sonntagvormittag waren dann noch die Jüngsten dran. Sie zeigten auf der Linth eine solide Leistung, welche leider wieder nicht für eine Auszeichnung reichte.

Während sich die Vereins-Rangierung mit einem Silberkranz auf Platz 17 im Sektionsteil nicht unbedingt als Glanzresultat bezeichnen lässt, konnten im Einzelfahren Top- und im Schwimmen gute Resultate erkämpft werden. So erreichten Benjamin Winter, Marco Berger und Lukas Berger je einen Kranz im Schwimmen. Mit dem dritten Rang in der Kat D fuhren Urs Stocker/ Stefan Sacher im Einzelfahren ein hervorragendes Resultat heraus. Weiter konnten in der Kategorie C diverse Kranzauszeichnungen in Empfang genommen werden, so unter anderem von Stefan Weiersmüller/Silvan Schmid (Rang 5), Flavio Güntert/Rico Jegge (Rang 9), Marco Unger/ Marco Buchser (Rang 17), Phil Jegge/ Benjamin Winter (Rang 33) und Marco Berger/Lukas Berger (Rang 48). Die Mumpfer freuen sich nun auf die Sommerpause und auf das anstehende Fischessen, welches am 9. und 10. August 2025 stattfindet. (mgt/nfz)