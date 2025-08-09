Immobilien
Ihr Herz schlägt für Region und Innovation

  09.08.2025 Persönlich
Regula Egli ist beim Bund in der Innovationsförderung tätig. Foto: Valentin Zumsteg
Tradition und Innovation sind für Regula Egli keine Gegensätze. Sie arbeitet als wissenschaftliche Beraterin beim Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation in Bern. In ihrer Freizeit fördert sie als Präsidentin des Vereins Authentica das Schweizer ...

