Sie sind ein eingeschworenes Team, das durch seine Freude am A-capella-Gesang begeistert. Einer von ihnen ist ein Fricktaler: Silvio Benz. Eingeladen vom Verein Dorf Plus tritt das Ensemble am 18. Mai in der Kirche in Wölflinswil auf.

Simone Rufli

Im Foyer Public des ...