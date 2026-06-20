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«Ich habe den Hut gerne auf»

  20.06.2026 Frick, Persönlich
Auch privat geht Fabian Friedli gern über Märkte. Foto: Petra Schumacher
Auch privat geht Fabian Friedli gern über Märkte. Foto: Petra Schumacher

Fabian Friedli amtet als Marktleiter in Frick

Die Tradition vom Markt in Frick geht mit der Erteilung des Marktrechts auf das Jahr 1701 zurück. Im August feiert das Marktgeschehen sein 225-Jahr-Jubiläum mit einem Marktfest. Fabian Friedli erklärt, was es braucht, um einen Markt ...

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