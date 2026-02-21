Immobilien
«Ich empfehle allen, Gemeinderat zu werden»

  21.02.2026 Fokus, Böztal
«Zu dem Bild könnte man schreiben: Andreas Thommen geniesst den Ruhestand», meinte der Fotografierte lachend. Foto: Simone Rufli
Andreas Thommen zieht sich nach 14 Jahren aus der Politik zurück. Von 2014 bis Ende 2021 war der Agronom, einstige Geschäftsführer der Umweltorganisation «Ecopop» und Parteimitglied der Grünen Aargau, Gemeindeammann von Effingen, nach der Fusion bis Ende 2025 ...

