HÜRBIN/BAUMGARTNER FAHREN AUFS PODEST

An der Jungpontonier-Challenge in Sisseln zeigten die Wallbacher starke Leistungen. Während die Teams ihr Können unter Beweis stellten, wurden sie vom Ufer aus von den anderen Vereinsmitgliedern unterstützt und angefeuert. Die Nachwuchssportler meisterten den Parcours mit Bravour und waren bereit, um die Seilverbindungen auf Zeit zu zeigen. Die Zeiten wurden danach alle zusammenaddiert und so warteten alle gespannt auf die Ergebnisse. In der Kategorie I konnten sich Silas Baumgartner und Matheo Hürbin (von links im Bild) den hervorragenden 2. Rang und damit eine Podestplatzierung sichern. In der Kategorie II belegten Raphael Waldmeier und Manuel Stamm den 6. Rang und erhielten eine Kranzauszeichnung. In derselben Kategorie erkämpften sich Luc Schmidlin und Tim Dignoes den 7. Rang und ebenfalls eine Kranzauszeichnung. Am 24. August kämpfen in Ligerz die Jungpontoniere um den Schweizermeistertitel. (mgt)



