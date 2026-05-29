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Hier werden Tarnnetze für die Ukraine geknüpft

  29.05.2026 Brennpunkt, Fricktal
Tarnnetze für die Ukraine: Jeden Samstag sind Freiwillige im Begegnungszentrum Drei Könige an der Arbeit. Foto: zVg
Tarnnetze für die Ukraine: Jeden Samstag sind Freiwillige im Begegnungszentrum Drei Könige an der Arbeit. Foto: zVg

Seit über vier Jahren läuft der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. In Rheinfelden knüpfen Freiwillige Tarnnetze für ukrainische Rettungsdienste, Tierheime und die Armee.

Valentin Zumsteg

Es wird geredet, gelacht und manchmal auch geweint. Jeden Samstag sitzen Dutzende ...

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