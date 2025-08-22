Herzog gewinnt Clubzeitfahren vor Mutter und Emmenegger

VC «Glückauf» Kaisten: Clubmeisterschaft 2025

Bei nochmals hochsommerlichen Temperaturen fand am Dienstag, 19. August, das alljährliche Clubzeitfahren des Velo-Clubs Kaisten statt. Die bewährte Strecke startete wie in den Vorjahren beim K ieswerk Eiken und führte via Hardwald, Kaisten nach Ittenthal bevor der steile Schlussanstieg auf den Kaistenberg folgte. Dieses Jahr wurde das Rennen eine klare Ausbeute für den Senior Marcel Herzog, der sich mit einer Zeit von 15.53 klar vor dem Zweitplatzierten Markus Mutter mit 19.20 absetzte. Ein starkes Rennen zeigte mit 19.25 knapp dahinter René Emmenegger, kann er doch erst seit wenigen Tagen nach seinem schweren Sturz beim Rundstreckenrennen in Kaisten Anfang Juli wieder trainieren. Auf den weiteren Plätzen folgten Adrian Näf, die einzige Dame am Start, Laura Emmenegger, sowie Oliver Müller.

Der Vorjahressieger Lars Emmenegger war dieses Jahr nicht am Start. Er ist bereits in Apeldoorn (NL) und misst sich dort an den Weltmeisterschaften mit den schnellsten Junioren auf der Bahn. Der VCK ist gespannt auf die Leistungen von Lars und wünscht ihm viel Erfolg. (mgt)