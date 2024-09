Herzensprojekte und politische Themen

Vergangenen Samstag fand zwischen Rheinfelden und Magden ein Anlass der SP statt. Dieter Egli, Regierungsrat, Claudia Rohrer und Carole Binder-Meury, beides aktive Grossrätinnen, luden zum politischen Austausch und der Vorstellung des Projektes der Magdenerbach-Aue ein. Dieter Egli stellte die aktuellen Themen aus seinem Departement vor. Die Sicherheit im Kanton ist objektiv kaum verändert, subjektiv nimmt die Unsicherheit in Teilen der Bevölkerung zu. Die Präsenz der Polizei im öffentlichen Raum, aber auch in den digitalen Räumen wird deshalb immer wichtiger. Dabei müssen die Polizeiorganisationen im dualen System ihre Arbeit gut koordinieren. Aktuell laufen dazu vertiefte Gespräche. Carole Binder-Meury stellte ein konkret umgesetztes Projekt zur Bildung vor, das neue grüne Klassenzimmer, welches neben der Bachaue für die Magdener und Rheinfelder Schulen geschaffen wurde. Mit wenig Aufwand und Koordination konnte eine attraktive Ergänzung für den Unterricht im Freien geschaffen werden. Als ehemalige Lehrerin ist Carole Binder-Meury eine erfahrene Fachspezialistin, sie bringt ihre Vernetzung und ihre Erfahrung auch in der Bildungskommission ein. Claudia Rohrer stellte die drei Gewalten ins Zentrum ihrer Worte. Als Mitglied der Justizkommission ist sie besorgt über das Funktionieren der drei Gewalten untereinander und vor allem die kantonale Justiz. Die Überlastung einiger Gerichte ist bereits medial präsent, die Lösung in Form von zusätzlichem Personal dürfte kurzfristig Linderung schaffen, ist aber nicht die einzige Lösung des Problems. Die sich daraus ergebende Budgetdebatte wird spannend werden.

Die Anwesenden wurden anschliessend von Rolf Gall durch die Bachaue geführt, wo er wortgewandt das Projekt vorstellte. Es wurde zum Herzensprojekt. Zwei Gemeinden und auch die Zivilgesellschaft – allen voran die beiden Naturschutzorganisationen von Magden und Rheinfelden – setzten sich für die Umleitung des Baches ein. National stösst diese Pionierarbeit auf grosses Interesse. Nun ist es am Magdenerbach, seinen Weg zu finden und die Aue für sich zu gestalten.

Die Anwesenden genossen anschliessend noch Wurst und Brot und diskutierten aktuelle politische Themen. (mgt)