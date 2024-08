Hans Reimann geehrt

An der 84. Delegiertenversammlung des Aargauer Fussballverbands (AFV) in Döttingen wurde Hans Reimann aus Frick zum Ehrenmitglied des AFV ernannt. Reimann trat Ende Januar 2024 als Präsident des FC Frick zurück. Für seine jahrzehntelangen vereinsinternen Verdienste war er bereits zum Ehrenpräsidenten des FC Frick ernannt worden. Reimann war zweimal Präsident des FC Frick. Das erste Mal von 2000 bis 2008, das zweite Mal von 2019 bis 2024. Der Fussball an sich und besonders die Jugend lägen ihm sehr am Herzen, so Reimann in seinen Dankesworten an den AFV. (sir)