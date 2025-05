Hans Amsler-Horisberger

Noch vor wenigen Tagen besuchte ich Hans mit seiner ehemaligen Schulkameradin, Trudi Heuberger, auf dem Söhrenhof. Eine herzliche Begegnung wars, viele Anekdoten wurden ausgetauscht. Die Botschaft von seinem plötzlichen Hinschied macht uns alle betroffen. Hans, im Dorfe nannte man ihn Metzger-Hans, ist uns allen als Menschenfreund in bester Erinnerung. Mit seiner überlegten und klugen Art wirkte er. Aus dem ehemaligen Söhrenhöfli, auf welchem seine Vorgänger buchstäblich verlumpten, schufen Hans und Hedy mit ihrer Familie ein Vorzeige- Bauernunternehmen. Hans war die berühmte Klammer, welche alle Meinungen geschickt unter einen Hut brachte. Zuhören und geschicktes Handeln waren seine Begabungen. Hans war eine gesellige Frohnatur. Im Männerchor fiel mir seine sonore Bassstimme auf. Mit Leib und Seele besuchte er die Proben. Für neue Lieder konnte er sich begeistern, typisch Metzger-Hans. Ihm war das «Mitenand», das Zusammensein in fröhlichen Runden, bei einem Glas Bözer, wichtig. Irgendwo las ich kürzlich: «Perfekt ist das Leben nie – aber es gibt Menschen, die es besonders machen.» Hans war so einer. Hans hat seine letzte Reise angetreten. Wir vermissen Dich! Bhüeti Gott, Hans.

DEIN SÄNGERKAMERAD

HANS PETER JOSS