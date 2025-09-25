HANDBALL: TV STEIN U15 STARTET ERFOLGREICH IN DIE SAISON

Das neue Trainergespann der U15, Roger Hasler und Roman Brogli, startete bereits im Juni mit der Vorbereitung auf diese Saison. Nach einer intensiven und erfolgreichen Vorbereitungsphase stand am vergangenen Sonntag das erste Saisonspiel gegen Handball Wohlen auf dem Programm. Die Anfangsphase ...

Das neue Trainergespann der U15, Roger Hasler und Roman Brogli, startete bereits im Juni mit der Vorbereitung auf diese Saison. Nach einer intensiven und erfolgreichen Vorbereitungsphase stand am vergangenen Sonntag das erste Saisonspiel gegen Handball Wohlen auf dem Programm. Die Anfangsphase des Spiels war von Nervosität geprägt. Nach 25 Minuten stand es 7:7-Unentschieden. Doch genau dann fand die Mannschaft ihren Rhythmus und konnte bis zur Halbzeitpause eine 12:8-Führung herausspielen. In der zweiten Hälfte zeigten sich die Jungs von Beginn an hellwach und setzten sich durch eine starke Teamleistung weiter ab. Durch eine konzentrierte Abwehrarbeit und ein schnelles Angriffsspiel baute das Team die Führung kontinuierlich aus und gewann am Ende verdient mit 28:19. (mgt)