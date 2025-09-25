Immobilien
HANDBALL: TV STEIN U15 STARTET ERFOLGREICH IN DIE SAISON

  25.09.2025 Sport, Stein
Foto: zVg
Das neue Trainergespann der U15, Roger Hasler und Roman Brogli, startete bereits im Juni mit der Vorbereitung auf diese Saison. Nach einer intensiven und erfolgreichen Vorbereitungsphase stand am vergangenen Sonntag das erste Saisonspiel gegen Handball Wohlen auf dem Programm. Die Anfangsphase ...

