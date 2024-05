Handball: Fricker Damen steigen ab

Am vergangenen Samstag bestritt das Damen 1 das letzte Abstiegsspiel der 1. Liga auswärts bei der SG Muotathal/Mythen-Shooters. Bereits vergangene Woche musste sich das Fricker Team gegen die Innerschweizerinnen beweisen. Mit dem Unentschieden letzten Sonntag war der Ligaerhalt weiterhin möglich. Der Start der Partie verlief für das Fricker Team besser als in den bisherigen Abstiegsspielen. Die Frickerinnen spielten sich im Angriff gute Torchancen heraus und nützten diese auch. So lagen die Frickerinnen die ersten 15 Minuten in Führung. Diese konnte jedoch nicht wie gewünscht bis zum Ende der Halbzeit gehalten werden. Mit einem Zwischenresultat von 12:15 ging es in die Pause.

Das Team des TSV zeigte in der zweiten Halbzeit von Beginn an, dass Willen und Kampfgeist da waren, um dieses Spiel noch zu gewinnen. In der Schlussphase kämpften sich die Frickerinnen nochmals heran und erzielten mittels Penalty in der 57. Minute den Ausgleich. Doch leider brachte das Team-Timeout der Gegnerinnen die entscheidende Wende. Die Frickerinnen verloren das Spiel am Ende mit 25:27 und steigen somit in die 2. Liga ab. (mgt)