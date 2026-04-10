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GV Verein Fürenand Wölflinswil-Oberhof

  10.04.2026 Wölflinswil, Oberhof
Der Präsident Gian Winkler verabschiedete Jessica Meier (links) und begrüsste Corinne Franz. Foto: zVg
Der Präsident Gian Winkler verabschiedete Jessica Meier (links) und begrüsste Corinne Franz. Foto: zVg

Präsident Gian Winkler begrüsste 26 Personen zur 15. GV des Vereins Fürenand Wölflinswil-Oberhof im Landgasthof Ochsen. Obwohl das vergangene Jahr eines ohne NaKu-Woche und demzufolge ohne Kafi Fürenand war, konnte er auf ein reich befrachtetes Programm ...

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