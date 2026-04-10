GV Verein Fürenand Wölflinswil-Oberhof

Präsident Gian Winkler begrüsste 26 Personen zur 15. GV des Vereins Fürenand Wölflinswil-Oberhof im Landgasthof Ochsen. Obwohl das vergangene Jahr eines ohne NaKu-Woche und demzufolge ohne Kafi Fürenand war, konnte er auf ein reich befrachtetes Programm zurückblicken. So hat sich das Waldpicknick im August mit 70 Personen zu einem wahren Highlight entwickelt. Erfolgreich mit über 80 Gästen waren auch das Comedy-Dinner mit Max Bünzli sowie der erstmals durchgeführte Kurs zum Kennenlernen der SBB-Mobile-App. Kassiererin Cornelia Freiermuth orientierte über die Finanzen, Jessica Meier wurde mit grossem Dank aus dem Vorstand verabschiedet. Neu vertritt Corinne Franz den Gemeinderat Wölflinswil im Vorstand. Sie wurde mit viel Applaus im Amt begrüsst. Nach Abschluss des offiziellen Teils erzählten Margrit Erb, Oberhof, und Heidi Lander, Wölflinswil, aus dem Alltag von einst. (mgt)