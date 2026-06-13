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«Gute Beziehungen zur EU sind von grosser Bedeutung»

  13.06.2026 Rheinfelden, Aargau
Der Blick in die EU ist im Fricktal nie weit. Der Zugang zum EU-Binnenmarkt ist auch für die Exportwirtschaft des Fricktals zentral. Archivfoto: Valentin Zumsteg
Der Blick in die EU ist im Fricktal nie weit. Der Zugang zum EU-Binnenmarkt ist auch für die Exportwirtschaft des Fricktals zentral. Archivfoto: Valentin Zumsteg

Antwort der Regierung auf Fricktaler Interpellation

Als Grenzregion mit starkem Industriesektor ist das Fricktal überdurchschnittlich in grenzüberschreitende Wertschöpfungsketten eingebunden. Dies schreibt der Aargauer Regierungsrat in der Antwort auf eine Interpellation aus dem ...

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