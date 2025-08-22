Immobilien
GRUPPENSIEG UND AUFSTIEG FÜR ZEININGER FAUSTBALLER

  22.08.2025 Sport, Fricktal
Foto: zVg
Foto: zVg

Nach einer hervorragenden Faustball-Sommermeisterschaft steigt die Mannschaft der Männerriege Zeiningen in die Kategorie D auf. An der Finalrunde in Gipf-Oberfrick resultierten nochmals ein 3:1-Sieg gegen Magden 4, ein 2:2-Unentschieden gegen Bözberg und Magden 5, sowie ein klarer ...

