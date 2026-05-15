Grosseinsatz wegen Rauch im Keller

Am Dienstagmittag kam es in Rheinfelden im Salmenpark an der Baslerstrasse 48 im Keller eines Mehrfamilienhauses zu einer Rauchentwicklung, die ein Grossaufgebot an Einsatzkräften zur Folge hatte. Gemäss Einsatzleiter Lukas Rohr von der Kantonspolizei Aargau ging die Feuerwehr mit ...

Am Dienstagmittag kam es in Rheinfelden im Salmenpark an der Baslerstrasse 48 im Keller eines Mehrfamilienhauses zu einer Rauchentwicklung, die ein Grossaufgebot an Einsatzkräften zur Folge hatte. Gemäss Einsatzleiter Lukas Rohr von der Kantonspolizei Aargau ging die Feuerwehr mit Atemschutz in den Keller des Mehrfamilienhauses. Es habe weder ein offenes Feuer noch Explosionen gegeben. Ursächlich für die Rauchentwicklung war ein Elektroverteiler. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten ihre Wohnungen temporär verlassen. Die Feuerwehr lüftete die Räumlichkeiten. Verletzte Personen hat es keine gegeben, wie gross der Sachschaden ist, war bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt. (sir)