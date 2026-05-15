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Grosseinsatz wegen Rauch im Keller

  15.05.2026 Rheinfelden
Ein Grossaufgebot der Feuerwehr war vor Ort. Foto: Simone Rufli
Ein Grossaufgebot der Feuerwehr war vor Ort. Foto: Simone Rufli

Am Dienstagmittag kam es in Rheinfelden im Salmenpark an der Baslerstrasse 48 im Keller eines Mehrfamilienhauses zu einer Rauchentwicklung, die ein Grossaufgebot an Einsatzkräften zur Folge hatte. Gemäss Einsatzleiter Lukas Rohr von der Kantonspolizei Aargau ging die Feuerwehr mit ...

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