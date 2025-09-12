Am Grümpeli in Münchwilen nahmen kürzlich sechs Gruppen teil: die Jugi, die Holzfäller-Selection, die Hawaianas, Aktive Freizeit, die Männerriege und der GTV. Gestartet wurde mit dem feierlichen Einzug der originellen Wagen der Teams auf den Schulhausplatz. Danach ...

Am Grümpeli in Münchwilen nahmen kürzlich sechs Gruppen teil: die Jugi, die Holzfäller-Selection, die Hawaianas, Aktive Freizeit, die Männerriege und der GTV. Gestartet wurde mit dem feierlichen Einzug der originellen Wagen der Teams auf den Schulhausplatz. Danach starteten die spannenden Tchoukball-Spiele. Im Anschluss folgte die traditionelle Dorfrundfahrt, bei der die Teams nochmals ihre Wagen präsentierten, mit dem abschliessenden Rangverlesen: Den ersten Platz holte sich die Holzfäller-Selection, die Jugi belegte Rang zwei und Aktive Freizeit erreichte den dritten Platz. (mgt)