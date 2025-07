Goldkranz für Sisseln am Eidgenössischen

Bereits am Freitag reisten die Sissler Pontoniere nach Schmerikon, wo erste Parcoursbesichtigungen und das ...

Mit einem starken Auftritt sicherten sich die Pontoniere Sisseln nicht nur beachtliche Einzelplatzierungen, sondern auch einen der begehrten Goldkränze in der Sektionswertung.

Bereits am Freitag reisten die Sissler Pontoniere nach Schmerikon, wo erste Parcoursbesichtigungen und das Einzelfahren auf dem Programm standen. Am Samstagmorgen folgte das Sektionswettfahren – die Königsklasse des Wettkampfs. Mit grosser Konzentration und Teamgeist meisterten die Sissler ihre Aufgabe eindrucksvoll und konnten nach dem Wettkampf verdient jubeln. Mit einer geschlossenen Vereinsleistung erkämpfte sich Sisseln den hervorragenden 10. Platz und wurde dafür mit dem Goldkranz ausgezeichnet – eine der höchsten Ehrungen im Pontoniersport. Auch in den weiteren Disziplinen überzeugten die Sissler: Petra Quidort erreichte im Schwimmen Rang 10, Raphael Bischof den 41. Platz.

Im Einzelfahren der Kategorie I fuhren Ehrenhöfer Nicolas und Klask Moritz auf Platz 11, Livia Mangano holte sich als Doppelstarterin einen weiteren Kranz. In den Kategorien D und C belegten Marcel Schmied/René Meier sowie Thomas Kälin/Raphael Oberle jeweils den 14. Rang. Nun richtet sich der Blick der Sissler Pontoniere auf die nächste grosse Aufgabe: das traditionelle Fischessen. Und selbstverständlich heisst es auch weiterhin: «vorwärts Sissle!» (mgt)