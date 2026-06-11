Gold und Silber für Fricktaler Sportler

In grosser Zahl reisten junge Sportlerinnen und Sportler aus Hellikon und Stein am Sonntag zum Jugend-Regionalturnfest nach Wintersingen. Dort errangen sie neben der drittplatzierten Delegation aus Biel-Benken die ...

Beim Jugend-Regionalturnfest Wintersingen triumphierte die Jugi Hellikon

In grosser Zahl reisten junge Sportlerinnen und Sportler aus Hellikon und Stein am Sonntag zum Jugend-Regionalturnfest nach Wintersingen. Dort errangen sie neben der drittplatzierten Delegation aus Biel-Benken die Podestplätze.

Die Jugi Hellikon startete am Jugend-Regionalturnfest in Wintersingen im dreiteiligen Vereinswettkampf mit der Rekordzahl von 42 Kindern in der ersten Stärkeklasse. Dank starker Teamleistung eroberten sich die Jugendlichen den obersten Podestplatz.

Da rund um die Sportanlage nur wenig Platz zur Verfügung stand, wurden die Anlagen für den dreiteiligen Vereinswettkampf ausserhalb auf einem Feld errichtet. Auch das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite, sodass einem tollen Wettkampf nichts im Wege stand.

Nach den vielen hervorragenden Resultaten der Kinder aus Hellikon in den vergangenen Wochen waren die Erwartungen an den Saisonhöhepunkt entsprechend gross. Im ersten Wettkampfteil starteten sie in den Disziplinen Pendelstafette und Unihockeyparcours. In der Pendelstafette traten 24 Kinder an. Die leicht unebene Matte bereitete den Kids jedoch etwas Mühe. Am Ende resultierte die Note 8.63. Im Unihockey-parcours erspielten sich die zwölf Kinder gute 8.80 Punkte. Fazit: Der Start war gelungen, auch wenn noch Luft nach oben blieb.

Da in Wintersingen kein Weitsprung angeboten wurde, mussten das Programm im zweiten Wettkampfteil angepasst werden. Mit dem Hochweitsprung wurde eine Disziplin ins Programm aufgenommen, die für alle Kinder neu war. Nach zahlreichen Trainings zeigte sich jedoch, dass diese Disziplin gut zur Jugi passt. Mit zwölf Kindern erreichte sie die starke Note 9.14. Im Ballwurf erzielten 15 Kinder gute 9.21 Punkte, während es im Spieltest Allround mit der Note 7.47 einen kleinen Dämpfer gab. Trotzdem resultierten aus dem zweiten Wettkampfteil insgesamt 8.65 Punkte. Die Jugi wusste aber, dass es noch einen sehr guten letzten Wettkampfteil brauchen würde.

Neu versuchte man sich im dritten Wettkampfteil im Stein- statt im Kugelstossen. Diese Umstellung erwies sich als Erfolg: Die sechs Kinder stiessen die Steine zur hervorragenden Note von 9.59. Mit tollen 9.14 Punkten im Hindernislauf zeigten auch diese 14 Kinder, was in ihnen steckt. Auf die Ausdauerläufer ist ohnehin Verlass: Mit der Tageshöchstnote von 9.63 gingen die elf Kinder an ihre Grenzen und sorgten für einen perfekten Abschluss. Mit 9.40 Punkten war das ein sehr guter letzter Wettkampteil.

Mit diesen guten Noten im Gepäck und dem Gesamtresultat von 26.74 Punkten waren alle beim Rangverlesen etwas angespannt. Dass es für einen Podestplatz reichen würde, davon waren die Kids überzeugt. Doch gewinnen? Das schien kaum möglich, zumal mit der Jugi Stein der Seriensieger der vergangenen Jahre aus dem Aargau ebenfalls in Wintersingen zu Gast war. Als Stein schliesslich auf dem zweiten Rang aufgerufen wurde, war die Sensation perfekt: Rang 1 für die Jugi Hellikon! (ri/)

Die Jugi Stein

Auch für die Jugendriege des TV Stein stand ein ereignisreicher Wettkampftag in Wintersingen auf dem Programm. Insgesamt 62 Kinder und Jugendliche vertraten die Steiner Farben und sorgten mit viel Einsatz, Teamgeist und starken Leistungen für zahlreiche emotionale Momente. Die grosse Teilnehmerzahl führte zur Einteilung des TV Stein in die 1. Stärkeklasse. In dieser Kategorie müssen pro Wettkampfteil mindestens 30 Kinder und Jugendliche eingesetzt werden. Dieses Kriterium erfüllten die Steiner Turner mit jeweils 57 Starts pro Wettkampfteil problemlos. Umso bemerkenswerter sind die Resultate, denn mit steigender Teilnehmerzahl wird es schwieriger, hohe Durchschnittsnoten zu erreichen.

Im ersten Wettkampfteil standen die Pendelstafette und das Steinstossen auf dem Programm. Mit der Note 8.10 in der Pendelstafette blieben die Ergebnisse leicht hinter den Ewartungen. Die anspruchsvolle, hügelige Wettkampfwiese liess jedoch kaum bessere Zeiten zu. Im Steinstossen erreichte die Jugendriege die Note 8.43.

Der zweite Wettkampfteil verlief äusserst erfolgreich. Im Spieltest Allround überzeugten die Steiner mit der starken Note 8.74. Für ein echtes Glanzresultat sorgte anschliessend der 800-Meter-Geländelauf: Mit der hervorragenden Note 9.37 zeigten sie eindrücklich ihre Ausdauer und ihren Kampfgeist. Auch im dritten Wettkampfteil liess die Motivation nicht nach. Im Hindernislauf resultierte die ausgezeichnete Note 9.42, während im Ballwurf sogar die Note 9.49 erzielt wurde. Damit bestätigte die Jugendriege ihre starke Teamleistung bis zum Schluss. Aus den sechs Disziplinen ergab sich die Schlussnote von 26.41 Punkten. Diese bedeutete den hervorragenden 2. Rang in der 1. Stärkeklasse. Hinter dem TV Stein klassierte sich der Sportclub Biel-Benken. Der TV Stein darf auf einen äusserst erfolgreichen Wettkampftag zurückblicken. Neben den sportlichen Leistungen standen der Teamzusammenhalt und die Freude am Sport im Mittelpunkt. Ein Dankeschön des TV gilt allen Kampfrichtern und Funktionären. (dlm/)