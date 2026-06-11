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Gold und Silber für Fricktaler Sportler

  11.06.2026 Sport, Fricktal
Ganz oben auf dem Podest: Die Jugi Hellikon. Foto: zVg
Ganz oben auf dem Podest: Die Jugi Hellikon. Foto: zVg

Beim Jugend-Regionalturnfest Wintersingen triumphierte die Jugi Hellikon

In grosser Zahl reisten junge Sportlerinnen und Sportler aus Hellikon und Stein am Sonntag zum Jugend-Regionalturnfest nach Wintersingen. Dort errangen sie neben der drittplatzierten Delegation aus Biel-Benken die ...

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