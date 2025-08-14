Gold für Riwana Plattner

Die Fricker Sportschützin ist Aargauer Meisterin

Am vergangenen Wochenende massen sich die 50m-Gewehrschützeninnen und -schützen an der Aargauer Meisterschaft auf der Regionalanlage Lostorf in Buchs.

Von den Fricker Sportschützen haben sich die Junioren Riwana Plattner und Marco Spörri für die Aargauer Meisterschaft qualifiziert. Marco Spörri durfte in der Kategorie U17 liegend antreten und beendete den Wettkampf auf Rang acht. Riwana Plattner nahm sowohl am Dreistellungs- sowie auch am Liegendmatch in der Kategorie U21 teil. In beiden Wettkämpfen qualifizierte sie sich für den Final. Im Dreistellungswettkampf wurde sie achte; den Liegendfinal konnte sie für sich entscheiden. Riwana Plattner gewann die Goldmedaille und ist somit Aargauer Meisterin. (mgt)