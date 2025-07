Glänzendes Edelmetall

Kurz vor den Sommerferien trafen sich in Pratteln motivierte Judokas der Judoclubs Möhlin, Magden und Pratteln sowie einige Kindern aus dem Schulsport von Pratteln zum Freundschaftsturnier.

Vom Judoclub Möhlin konnten die Teilnehmer starke Resultate erzielen. Rio Wendelspiel holte sich die Goldmedaille. Eine Silbermedaille erkämpften sich Mael Rickli, Fabian Baumann und Tomy Budisin, Bronze holten Sun Wendelspiess und Enrico Langenegger.

In einer Mitteilung heisst es: «Die Teilnahme an Judo-Wettkämpfen erfordert Mut, da man auf der Matte auf sich allein gestellt ist und übt, nicht aufzugeben – auch bei einem scheinbar mächtigen Gegner. Zudem wird speziell wert daraufgelegt, nie die Selbstbeherrschung zu verlieren, auch nicht bei Situationen, die man als unfair empfinden kann. Durch die Teilnahme am Judo entwickeln Kinder Selbstvertrauen, Disziplin und Belastbarkeit und lernen gleichzeitig die Bedeutung von Respekt und Sportgeist. Diese Werte hören nicht auf der Matte auf, sondern wirken auf viele Aspekte des Lebens.» (mgt)