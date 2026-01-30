Gleich mit zwei Teams an den Turnieren

U16-Mädchen von Volley Smash 05 überzeugen

Die U16-Juniorinnen von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten überzeugen mit starken Turnierleistungen. Mittlerweile sind so viele Mädchen dabei, dass sie am letzten Turnier sogar mit zwei Teams antraten.

Julia Kölle

Die U16-Juniorinnen von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten können auf eine bisher sehr erfolgreiche Saison zurückblicken. Mit grossem Einsatz, wachsendem Selbstvertrauen und beeindruckendem Teamgeist haben sich die Spielerinnen bei allen bisherigen Turnieren hervorragend präsentiert. Der Grundstein für diese positive Entwicklung wurde bereits beim ersten Turnier im Oktober gelegt. Mit konzentrierten Leistungen und viel Spielfreude sicherten sich die Juniorinnen verdient den 1. Platz. Dieser Turniersieg war ein wichtiger Meilenstein und bestätigte die gute Trainingsarbeit.

Auch beim zweiten Turnier im November knüpfte das Team an die starken Leistungen an. Trotz höherem Druck und ausgeglichener Gegnerinnen erkämpften sich die Spielerinnen einen hervorragenden 2. Platz und zeigten erneut, dass sie konstant auf hohem Niveau spielen können.

In Frick und in Merenschwand dabei

Ein besonderes Kapitel schrieb das dritte Turnier am Sonntag, 18. Januar. Erstmals trat Volley Smash 05 mit zwei Teams à je acht Spielerinnen an. Eine Mannschaft spielte in Frick, die andere in Merenschwand. Alle Spielerinnen nutzten die zusätzliche Spielzeit, um Verantwortung zu übernehmen und das im Training Erlernte umzusetzen.

Vor allem das Turnier in Merenschwand verlangte den Juniorinnen alles ab. Der lange Wettkampftag begann bereits um 9 Uhr, das letzte Spiel endete erst um 18 Uhr. Dieses entwickelte sich zu einem echten Endspiel gegen die Tabellenersten. Nach einem Rückstand im 1. Satz kämpfte sich das Team eindrucksvoll zurück und gewann den Satz noch mit 27:25. Der 2. Satz ging zwar verloren, doch am Ende durfte man sich über einen starken 2. Platz freuen.

Fortschritt um Fortschritt

Über alle Turniere hinweg sind klare Fortschritte sichtbar – sowohl technisch und taktisch als auch im Zusammenspiel. Bis zum nächsten und letzten Turnier Anfang März wollen die U16-Juniorinnen diese Entwicklung weiter vorantreiben und den grossartigen Teamgeist von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten nochmals eindrucksvoll unter Beweis stellen.