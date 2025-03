Gestartet wird in Sulz

Die GP Rüebliland-Etappenorte 2025 sind fixiert

Zum 49. Mal findet vom 5. bis 7. September der GP Rüebliland statt. Es ist dies das einzige Mehretappenrennen für Junioren in der Deutschschweiz, welches international ein sehr hohes Ansehen geniesst. Etappenorte sind in diesem Jahr Sulz, Kaisten und Altishofen/Nebikon.

Das kompetente Organisationskomitee des GP Rüebliland wird einmal mehr angeführt von Präsident Ulrich Schumacher. Der Sulzer kann auf ein sehr erfahrenes Team zählen. Die wichtigste Änderung dieses Jahres betrifft die Anzahl der Etappen. Es werden nur noch deren drei sein, denn es wird am Samstag, 6. September, eine lange Etappe statt zwei kurzen Halbetappen, ausgetragen. Dies ist im Interesse der Fahrer und der Organisation. Apropos Organisation: Noch sucht man einige Sponsoren für diese aufwendige Rundfahrt, welche rund 100 000 Franken kostet.

Zweiter Etappenstart in Kaisten

Der Start zur 49. Austragung erfolgt am Freitag, 5. September, 13.30 Uhr in Sulz, dem Wohnort der Organisatoren Ueli Schumacher und Peter Bernet (Vizepräsident). Die erste Etappe misst 102 Kilometer, welche hauptsächlich im Fricktal gefahren werden. Die samstägliche Etappe in Kaisten misst 94,4 Kilometer und wird um 13 Uhr gestartet. Nicht ganz neu ist die Schlussetappe, welche vom Veloclub Nebikon organisiert wird und auf dem Galliker-Areal in Altishofen endet. Bereits vor zwei Jahren konnte dank der freundlichen Unterstützung der Firma Galliker die Tour hier beendet werden. Es wird eine harte Etappe, denn es ist zugleich mit 110,5 Kilometern die längste Strecke. Zahlreiche knackige Steigungen werden den Fahrern alles abverlangen.

Stars fuhren fast ausnahmslos den GPR

Noch sind die Namen der Fahrer nicht bekannt, da diese jeweils kurzfristig aufgeboten werden. Erwartet werden aber wiederum die stärksten Junioren aus aller Welt. Am GP Rüebliland legte so mancher spätere Spitzenfahrer das Fundament der Karriere. Ein Blick ins goldene Buch spricht da Bände: Fabian Cancellara, Davide Rebellin, Damiano Cunego, die Gebrüder Schleck, Ivan Basso, Roman Kreuziger, Mathieu van der Pool, Niki Rüttimann, Beat und Markus Zberg, Laurent Dufaux, Oskar Camenzind, Silvan Dillier, Marc Hirschi, Gino Mäder oder der aktuelle MTB-Olympiasieger Thomas Pidcock – alle haben am GP Rüebliland die ersten Erfolge gefeiert.

Sicherheit nochmals erhöht

Der Sicherheit auf der Strasse wird seit Jahren grosse Aufmerksamkeit geschenkt. So wurde im vergangenen Jahr die Zusammenarbeit mit der Alpine Air Ambulance ins Leben gerufen, welche auch den Einsatz von einem Helikopter ermöglicht. In diesem Jahr wurden zahlreiche Sicherheitskissen gekauft, die bei Verkehrsteilern montiert werden. Wichtig sind aber auch die zahlreichen Motorradfahrer, die die Strecke sichern. Dabei hilft auch die Polizei jeweils aktiv mit. Oberstes Ziel ist allemal eine unfallfreie Rundfahrt. Neu geschaffen wurde das Nachhaltigkeitskonzept, das wenn immer möglich, die Schonung der Umwelt vorsieht. (mgt)