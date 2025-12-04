Gemeinsam stark gegen Gewalt

Orange Days 2025: starke Zeichen im ganzen Fricktal gesetzt

Im Rahmen der internationalen Kampagne «Orange Days – 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Kindern» fanden gut besuchte Standaktionen statt. Zahlreiche Organisationen aus dem Fricktal setzten gemeinsam ein starkes Zeichen gegen häusliche und geschlechtsspezifische Gewalt.

An den Infoständen in Frick und Rheinfelden informierten Fachpersonen und engagierte Mitglieder verschiedener Institutionen und Organisationen über Unterstützungsangebote, Präventionsmöglichkeiten und Anlaufstellen im Fricktal. Die Partnerorganisationen möchten mit dieser Aktion das öffentliche Bewusstsein für Gewaltprävention stärken, auf Beratungs- und Hilfsangebote in der Region aufmerksam machen, Betroffene ermutigen, Unterstützung in Anspruch zu nehmen und die Bevölkerung für einen respektvollen, gewaltfreien Umgang sensibilisieren.

Zeichen der Solidarität

Die Farbe Orange, Symbol der internationalen Kampagne «UN Women», steht für eine Zukunft ohne Gewalt. An den Standaktionen wurde dies mit dem Verteilen von Orangen an die Passantinnen und Passanten zusätzlich unterstrichen. An beiden Standorten wurde mit Windlichtern und orangen brennenden Kerzen ein Mahnmal aufgebaut, welches die aktuell 27 Femizide in der Schweiz sichtbar macht und zum Nachdenken anregen soll. An den Standaktionen beteiligten sich der Soroptimist Club Fricktal, der Inner Wheel Club Basel-Riehen, der Gemeindeverband Soziales Bezirk Rheinfelden, die Jugend- und Familienberatung Bezirk Laufenburg, Frauen und Politik Fricktal, die Frauenberatung Rheinfelden sowie die Kriminalprävention Kanton Aargau, welche in Rheinfelden durch zwei Polizistinnen vertreten war. Bis zum 10. Dezember erstrahlen weiterhin zahlreiche Gebäude und Objekte im Fricktal in kräftigem Orange. Die Lichtaktion umfasst in Frick den Dino im Dinokreisel, den Loop bei Bäumlin & John, die katholische und reformierte Kirche. In Gipf-Oberfrick die katholische Kirche. In Laufenburg den Wasenturm, in Magden und Möhlin jeweils die christkatholische Kirche. In Stein die Holzbrücke und in Rheinfelden Bahnhofsaal und katholische Kirche. Den krönenden Abschluss der diesjährigen Aktionen bildete am vergangenen Sonntag eine Kino-Matinée in Frick. Rund 110 Besucherinnen und Besucher nahmen teil. Gezeigt wurde der eindrückliche Film «She Said» von Maria Schrader. Die Matinée bot Raum für Austausch, Reflexion und Sensibilisierung – und unterstrich nochmals die Bedeutung der gemeinsamen Haltung gegen Gewalt. (mgt)