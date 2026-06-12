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Gemeinsam nach Wegen suchen

  12.06.2026 Fricktal, Böztal
Die Kirche in Bözen. Foto: Vreni Weber
Die Kirche in Bözen. Foto: Vreni Weber

Wie weiter nach Pfarrer Houbas Pensionierung?

Die reformierte Kirchgemeinde Bözen steht vor Veränderungen. Per Ende Januar 2027 wird Pfarrer Volker Houba pensioniert. Auf diesen Termin hin, wurde an der ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom Januar 2026, angepasst an die ...

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