Gelungener Schulstart in Oberhof und Wölflinswil

  22.08.2025 Wölflinswil, Oberhof
Christina Lobsiger neue Schulleiterin von Wölflinswil (v. l.), Corinne Tögel, Fränzi Kasper, Stefan Stillhart, Brigitte Sattler, Thomas Walde und Jürg Renold. Foto: zVg
Christina Lobsiger neue Schulleiterin von Wölflinswil (v. l.), Corinne Tögel, Fränzi Kasper, Stefan Stillhart, Brigitte Sattler, Thomas Walde und Jürg Renold. Foto: zVg

Das neue Schuljahr wurde mit sonnigen Aussichten eröffnet

An den Nachbarschulen Oberhof und Wölflinswil wurde am Montag mit den Kindergartenkindern und Schülerinnen und Schülern das neue Schuljahr eröffnet. Die Primarschule Oberhof zählt aktuell 52 ...

