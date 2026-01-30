GELEBTE ÖKUMENE IM TAL

Zum Gottesdienst für die Einheit der Christen versammelten sich zahlreiche Gläubige aus allen vier Orten entlang des Möhlinbachs. Vertreten waren die drei Landeskirchen ebenso wie ihre offiziellen Delegationen – ein sichtbares Zeichen der gelebten Ökumene im Tal. Der ...

Zum Gottesdienst für die Einheit der Christen versammelten sich zahlreiche Gläubige aus allen vier Orten entlang des Möhlinbachs. Vertreten waren die drei Landeskirchen ebenso wie ihre offiziellen Delegationen – ein sichtbares Zeichen der gelebten Ökumene im Tal. Der Kirchenchor Wegenstetten-Hellikon gestaltete den Gottesdienst mit schwungvollen und ausdrucksstarken Liedern. Tief berührend war der Gesang des armenisch-apostolischen Diakons Serope Devletoglu. In der Predigt sprach Hannah Audebert vom Geschenk einer lebendigen Ökumene, wie sie im Wegenstetter Tal erfahrbar wird. (mgt)