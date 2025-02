Gefühlvolle Gesänge und Musik

Der römisch-katholische Kirchenchor plus führte kürzliche seine Generalversammlung durch. Traditionell singt der Chor vor der GV am Samstagabend-Gottesdienst. Diesmal waren es unter anderem das berührende Chorstück «Locus iste» von Anton Bruckner, die «Messe Basse» von Gabriel Fauré und «The light we cast» von J. Curry. Florian Piller, priesterlicher Mitarbeiter, verstand es wunderbar, Gesungenes und Gesprochenes miteinander zu verbinden. Gottesdienst und GV runden jeweils unser Vereinsjahr ab.

Nach einem reichhaltigen Apéro führte die Präsidentin Maria Jäger souverän durch die Versammlung. «Gedanklich durchlebten wir nochmals das Vereinsjahr mit schönen, tiefgehenden Gesängen und Musik in den Gottesdiensten und fröhlichen geselligen Stunden miteinander. Unser Dirigent Armin Böck versteht es ausgezeichnet, uns zu motivieren und uns seine grosse Wertschätzung entgegenzubringen. Das schöne Miteinander tut allen gut», heisst es in einer Medienmitteilung.

Geehrt wurden anschliessend drei Mitglieder (mit geraden Jahren): 40 Jahre Elisabeth Forster. Je 20 Jahre Margrith Stäuble und Philipp De Bona. Mit ungeraden Jahren waren es: 45 Jahre Urs Heiniger, 35 Jahre Margrit Strebel und je 25 Jahre Jarka Blättler und Benedikt Kümmerle. Es gab auch einen Ausblick ins Vereinsjahr 2025: «Schöne interessante Musik, unter anderem eine Messe von Mozart, Musik von Rheinberger, Mendelssohn etc. wartet auf uns, erarbeitet zu werden und gemeinsam gesungen zu werden. Daneben freuen wir uns auf die Vereinsreise und die gemeinsamen Höcks.»

Der Kirchenchor plus freut sich auf neue Mitsingende. Das Plus im Namen bedeutet, alle, unabhängig von Konfession etc., sind herzlich willkommen. Der Chor probt jeweils donnerstags von 19.45 Uhr bis 21.45 Uhr im Treffpunkt neben der Josefskirche.