Gansinger Schützen im Hoch

Der Schiessverein Gansingen bleibt auf Kurs. Das grandiose Feldschiessen hat die Schützinnen und Schützen des Schiessvereins Gansingen wohl beflügelt. Am Final der Kantonalen Gruppenmeisterschaft in Möhlin zeigten sie sehr gute Resultate.

Gleich drei Gruppen des Schiessvereins (SV) Gansingen, eine im Feld D und zwei im Feld E, durften am Final der Kantonalen Gruppenmeisterschaft in Möhlin teilnehmen. Schon das allein ist ein Erfolg. Aber das ist noch nicht die ganze Geschichte. Am Vormittag trat die Gruppe im Feld D mit den Teilnehmern Claude Chenaux (142 Punkte), Sepp Zumsteg (139), Sepp Hummel (136), Marco Sturm (135) und Roman Mäder (133 Punkte) gegen weitere 52 Gruppen aus ihrem Feld an. Sie konnten mit einer Gesamtpunktzahl von 685 Punkten und dem hervorragenden dritten Schlussrang den Wettkampf beenden und freuten sich riesig über die Bronzemedaille und die Qualifikation für die eidgenössischen Heimrunden.

Am Nachmittag hiess es für die beiden Gruppen aus dem Feld E «Feuer frei». Die Teilnehmenden waren etwas angespannt, da die Gemeinschaftsschiessanlage Röti in Möhlin bekannt ist für nicht immer ganz einfache Bedingungen. Der Erfolg der Gruppe im Feld D motivierte alle, eine gute Leistung zu zeigen. Im Feld E traten total 39 Gruppen gegeneinander an. Die Gruppe E2 mit den Teilnehmern Thiago Obrist (136 Punkte), Martin Weiss (133), Marco Jappert (132), Kurt Andres (125) und Daniel Lüthi (118) des Schiessvereins Gansingen startete mit soliden Leistungen in den Wettkampf und konnte mit 644 Punkten den 18. Schlussrang belegen. Das heisst auch für diese Gruppe, Qualifikation für die eidgenössischen Heimrunden.

Die Gruppe E1 zeigte eine grosse Konstanz bei den ersten vier Schiessenden. Stefan Jäggi erreichte 132 Punkte, Yvonne Erdin 131 Punkte, Tobias Lüthi 131 Punkte und Mathias Senn 130 Punkte. Die Resultate waren zwar konstant, es wussten aber alle, dass es so nicht aufs Podest reichen kann. Andi Erdin erzielte dann das ersehnte Resultat von 142 Punkten und konnte damit das höchste Einzelresultat des gesamten Teilnehmerfelds im Feld E erzielen und der Gruppe zum Erfolg verhelfen. Mit einer Gesamtpunktzahl von 666 Punkten erreichte die Gruppe E1 den zweiten Schlussrang und konnte damit am Erfolg von 2023 anknüpfen und nach dem letztjährigen Sieg in diesem Jahr die Silbermedaille entgegennehmen. Die Freude war riesig und auch hier war die Qualifikation für die eidgenössischen Heimrunden gesichert. «Es ist nicht selbstverständlich, dass alle antretenden Gruppen die Qualif ikation für die eidgenössischen Heimrunden schaffen. Die Vereinsgeschichte des Schiessvereins Gansingen darf somit um ein weiteres Highlight ergänzt werden», hält der SV Gansingen in einer Mitteilung fest. (mgt)