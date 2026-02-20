Immobilien
Fynn Soder und dieser aufregende Sonntag

  20.02.2026 Sport, Wegenstetten
Ball in der Hand, Cup im Kopf: Fynn Soder. Foto: Christine Steck
Ball in der Hand, Cup im Kopf: Fynn Soder. Foto: Christine Steck

Fynn Soder (17) bestreitet am Sonntag mit der HSG Nordwest den Schweizer Cupfinal gegen Pfadi Winterthur. Sein Können lässt das Talent derzeit auch beim TV Möhlin in der NLB aufblitzen.

Ronny Wittenwiler

Es ist ein grosses Spiel in einer noch jungen Karriere, ...

