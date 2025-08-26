Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Fricktaler Wahnsinn in New York

  26.08.2025 Sport, Möhlin
«Und diese Stimmung hier, das ist der Wahnsinn»: Jérôme Kym steht an den US Open in der zweiten Runde. Foto: screenshot SRF
«Und diese Stimmung hier, das ist der Wahnsinn»: Jérôme Kym steht an den US Open in der zweiten Runde. Foto: screenshot SRF

Mit Meilensteinen ist es so eine Sache. Aber Jérôme Kym aus Möhlin hat ohne Frage den nächsten in seiner Profikarriere erreicht. Und das Kapitel New York ist noch nicht zu Ende geschrieben.

Ronny Wittenwiler

Alles, aber wirklich alles, musste da raus. ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote