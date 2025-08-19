Fricktaler verlieren gegen Uster

Alles war angerichtet am Samstagabend in Magden. Die 2.-Ligisten von Unihockey Fricktal empfingen im Rahmen des Schweizer Cups mit dem UHC Uster das siebtbeste Schweizer Team der vergangenen Saison. Dementsprechend gross war die Vorfreude bei den ...

Unihockey Fricktal im Schweizer Cup

Alles war angerichtet am Samstagabend in Magden. Die 2.-Ligisten von Unihockey Fricktal empfingen im Rahmen des Schweizer Cups mit dem UHC Uster das siebtbeste Schweizer Team der vergangenen Saison. Dementsprechend gross war die Vorfreude bei den Einheimischen.

Ein erstes Highlight stand schon vor Anpfiff des Spiels an: Während die Einlaufkids noch mit den Trikots der vergangenen Saison eingekleidet wurden, liefen die Spieler erstmals im neuen Heimshirt auf.

Neu waren auch diverse Gesichter im Kader der Fricktaler. Einer davon: Manuel Lanz, der nach wenigen Minuten die grosse Chance hatte, den Aussenseiter in Führung zu bringen – den Ball aber knapp verpasste. So waren es die Ustermer, die von Beginn an dominant auftraten, das erste Tor erzielten und diese Führung in der Folge nicht mehr hergaben.

Doch die Fricktaler überzeugten nicht nur durch ihr neues Outfit: Mit schnellem Umschaltspiel erspielten sie sich immer wieder gute Möglichkeiten und durften dank der Eigengewächse Gregor Fekete, Dino Wirth und Robin Koch drei Mal jubeln. Zum Mann des Spiels avancierte Torhüter Yanis Bötschi, der nach vielen Jahren bei Unihockey Basel Regio zu seinem Stammverein zurückgekehrt ist. Mit unzähligen Paraden und zwei gehaltenen Penaltys hielt er sein Team bis zur Spielmitte im Spiel – 2:6 lautete der Spielstand zu diesem Zeitpunkt. Der Klassenunterschied war jedoch deutlich sichtbar. Der UHC Uster überzeugte auf ganzer Linie, und spätestens im letzten Drittel traten auch die physischen Unterschiede der beiden Teams klar zutage. Den zahlreichen Zuschauern wurde ein unterhaltsames Spiel mit vielen Toren geboten. Das Schlussresultat von 3:14 war auch in dieser Höhe absolut verdient.

Nun gilt es für die Fricktaler, den Schwung mitzunehmen und die verbleibenden Wochen bis zum Meisterschaftsstart Mitte September optimal zu nutzen. (mgt)