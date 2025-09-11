Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Fricktaler Radsportteam fährt vorne mit

  11.09.2025 Sport, Fricktal
Nicola Schleuniger an der «Tour de l
Nicola Schleuniger an der «Tour de l'Avenir». Foto: zVg

Das Fricktaler Elite-Radsportteam «PSP International-Superior» zeigte in den letzten Wochen und Tagen starke Resultate. So am vergangenen Wochenende mit Jan Freuler, dem Neffen von Radsportikone Urs Freuler, bei den Steher-Europameisterschaften in Erfurt/D, wo er sich mit Schrittmacher ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote