Fricktaler Radsportteam fährt vorne mit

Das Fricktaler Elite-Radsportteam «PSP International-Superior» zeigte in den letzten Wochen und Tagen starke Resultate. So am vergangenen Wochenende mit Jan Freuler, dem Neffen von Radsportikone Urs Freuler, bei den Steher-Europameisterschaften in Erfurt/D, wo er sich mit Schrittmacher Flavio Küng im Finale über 60 Kilometer den starken 5. Rang erkämpfte.

Auf der Strasse zeigte Nicola Schleuniger einige grossartige Resultate wie beim «ZüriCrit» U23/ Elite-Rennen im Zürcher Kreis 4, wo er mit dem dritten Rang glänzte. Danach ging es zur «Tour de l'Avenir» (Tour de France U23), wo Schleuniger bei der 4. Etappe auf den 7. Rang sprintete und auf den 13. Rank in der 3. Etappe. Zweimal startete er auch bei den Brugger Abendrennen und siegte in beiden Rennen souverän. Das nächste wichtige Rennen des «PSP International-Superior»-Rennstalls ist die «Tour du Jura» am 21. September, dabei geht es um den Sieg der Gesamtwertung des prestigeträchtigen «Primeo Energie Cup» der Elite. Nicola Schleuniger führt mit nur wenigen Punkten Vorsprung vor dem letzten Anlass. (mgt)