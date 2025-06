Fricktaler erkämpften vier Doppelzweige

Nordwestschweizer Nachwuchsschwingertag

Am Samstag kämpften die Nachwuchsschwinger nicht nur um Zweige, sondern um die Doppelzweige. Vier Fricktaler holten die Auszeichnung am Ehrenfest. Leon Grieshaber stand im Schlussgang. Jannick Mahrer und Jonas Bühler auf den vorderen Rängen.

Ludwig Dünner

Am Samstag fand auf dem Sportplatz Bäumlihof in Riehen der 27. Nordwestschweizer Nachwuchsschwingertag statt. Bei hochsommerlichen Temperaturen traten insgesamt 211 Jungschwinger der Jahrgänge 2008 bis 2017 aus der gesamten Nordwestschweiz gegeneinander an. Der Schwingklub Fricktal stellte am Teilverbandsfest 14 Athleten. Dank der sechs zur Verfügung stehenden Schwingplätze konnten die Gänge zügig und reibungslos abgewickelt werden, was bei den heissen Bedingungen sowohl für die Schwinger als auch die über 600 Zuschauerinnen und Zuschauer eine willkommene Entlastung war.

Dritter Platz trotz Startniederlage

Der junge Oeschger Lian Ackermann hat in dieser Saison an jedem Schwingfest bereits auf sich aufmerksam gemacht. So gehörte er auch in Riehen zu den Favoriten in der jüngsten Kategorie. Zum Auftakt ins Fest musste Ackermann jedoch eine Niederlage hinnehmen. Den zweiten bis vierten Gang konnte er mit der Maximalnote für sich entscheiden. Der gestellte fünfte Gang verhinderte die Schlussgangteilnahme. Im sechsten Gang konnte Lian Ackermann wiederum mit der Maximalnote gewinnen und fand sich am Abend auf dem dritten Schlussrang, was ebenfalls der Gewinn des Doppelzweiges war. In derselben Kategorie starteten die Fricktaler Mick Surer, Kevin Imhof und Loris Reuter. Alle drei konnten drei Gänge für sich entscheiden, mussten jedoch auch drei Niederlagen hinnehmen, was am Abend nicht auf die Ränge für die Auszeichnungen reichte. In der Kategorie der Jahrgänge 2014- 2015 startete Nino Mahrer. Er konnte ebenfalls drei Gänge für sich entscheiden und dreimal musste er sich das Sägemehl vom Rücken wischen lassen. Johnny Surer startete in derselben Kategorie. Er konnte zwei Gänge für sich entscheiden. Die beiden klassierten sich hinter den Auszeichnungsrängen.

Durch Zusatzgang im Schlussgang

Leon Grieshaber konnte am NWS-Ehrenfest seine Leistung abrufen und gewann fünf Gänge. Im zweiten Gang verlor er gegen den späteren Festsieger Damian Bader. Der starke Solothurner Schwinger war am Samstag nicht zu stoppen und gewann das Fest mit 60.00 Punkten. Leon Grieshaber schaffte sich in sechs Gängen die beste Ausgangslage und bestritt mit Bader einen Zusatzgang, welcher zugleich der Schlussgang war. Grieshaber musste sich nochmals geschlagen geben, erreichte jedoch den zweiten Schlussrang. Luca Metzger, Ennio von Wyl und Ryan Boschung schafften es in derselben Kategorie nicht in die Auszeichnungsränge, konnten jedoch auch ein bis zwei Gänge für sich entscheiden. In der Kategorie der Jahrgänge 2010-2011 schaffte es Jonas Bühler diesmal nicht ganz zuoberst aufs Podest. Er verlor zwar keinen Gang am Samstag. Die drei gewonnenen und die drei gestellten Gänge reichten für den vierten Schlussrang und den Zweig. Einen Viertelpunkt besser war der um ein Jahr jüngere Jannick Mahrer und schaffte es in derselben Kategorie auf den dritten Schlussrang. Kenai Waldmeier sammelte weitere Wettkampferfahrung in Riehen. Im ältesten Jahrgang mass sich der Fricktaler Moritz Truckenmüller im Kurzholz. Wegen einer Verletzung, welche er sich im fünften Gang zugezogen hatte, musste er das Fest beenden.