Fricktaler Elite-Radsportteam gewinnt Cycling Cup 2025

Nicola Schleuniger vom «PSP International-Superior Cycling Team» hat sich den Gesamtsieg im «Primeo Energie Cycling Cup 2025» (ehemals ARIF oder Tour de Suisse Cup) gesichert – der traditionsreichen Rennserie, die die neun bedeutendsten Schweizer Elite-Strassenrennen umfasst.

Mit einem starken 8. Rang bei der abschliessenden «Tour du Jura» über 121 Kilometer, hinter dem französischen Tagessieger Maxime Richard, verteidigte Schleuniger erfolgreich das Leadertrikot und krönte damit eine konstant herausragende Saisonleistung. Dank seiner kämpferischen Fahrweise und beeindruckender Konstanz in allen Rennen setzte er sich in der Gesamtwertung gegen die nationale und internationale Konkurrenz durch und triumphierte vor Valentin Darbellay (Elite Fondation Cycling Team). Der Erfolg ist nicht nur ein Beweis für Schleunigers Aus - dauer und Rennintelligenz, sondern auch für die starke Teamleistung des «PSP International-Superior Cycling Teams», das 2025 wiederholt mit Spitzenresultaten im Schweizer und internationalen Radsport auf sich aufmerksam machte.

Mit diesem Gesamtsieg endet eine erfolgreiche Strassensaison für den einzigen Fricktaler Elite-Rennstall. Schon jetzt richtet sich der Blick nach vorne – auf eine spannende Saison 2026. (mgt)

