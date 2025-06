Fricktaler Dreifach-Sieg bei den Junioren

Steinacher verteidigt Gesamtführung

Beim vierten Brugger Abendrennen gab es bei den Anfängern und Junioren gleich einen dreifachen Fricktaler Sieg. Im Hauptrennen landete Cyrill Steinacher auf dem zweiten Platz und verteidigte damit seine Spitzenposition in der Saisonwertung.

August Widmer

Endlich machte auch der Wettergott mit. Bei herrlichem Sommerwetter pilgerten nicht nur viele Zuschauer in den Brugger Schachen, sondern auch die Teilnehmerfelder durften sich sehen lassen.

Im Rennen der Anfänger und Junioren, die in Brugg gemeinsam fahren, sorgten die Fricktaler Junioren Lars Emmenegger (Kaisten), Max Priemer (Gansingen) und Louis Munk (Sulz) für einen dreifachen Sieg. Rechnet man noch Saybien Zumsteg (Gansingen) dazu, der als bester Anfänger Vierter wurde, waren es gleich vier Fricktaler auf den ersten Plätzen. Und dies bei einem Teilnehmerfeld von 28 Fahrern und Fahrerinnen; in diesem Rennen fahren jeweils auch die Frauen, wie Laura Emmenegger vom VC Kaisten mit. «Es ist schön, dass es mit dem Sieg geklappt hat. Am Schluss wurde es zwar noch etwas eng, aber mit zwei Punkten Vorsprung reichte es zum Sieg», zeigte sich Lars Emmenegger nach seinem Erfolg zufrieden. Emmenegger, der in der letzten Saison in Brugg fünfmal gewonnen und auch die Saisonwertung auf dem ersten Platz beendete, hatte über die Pfingsttage mit dem Gansinger Max Priemer in Deutschland an einer Serie von Bahnrennen teilgenommen: «Dort war es mir recht gut gelaufen und ich konnte viel lernen».

Steinacher auf dem zweiten Rang

Nach drei Siegen in Serie musste sich Cyrill Steinacher im Hauptrennen des vierten Rennabends mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Geschlagen wurde der Sulzer vom Profi Fabian Lienhard. Lienhard fuhr verschiedene Vorstösse, aber Steinacher und weitere starke Fahrer vermochte immer wieder mitzugehen. So gelang erstmals in dieser Saison einer Gruppe von fünf Fahrern die Überrundung des Feldes. Am Sieg war Lienhard nicht zu hindern. Mit dem zweiten Platz vermochte Steinacher die Führung in der Gesamtwertung problemlos zu verteidigen. Nach dem ersten Drittel der diesjährigen Abendrennen liegt der Sulzer bereits mit 60 Punkten Vorsprung klar in Front. Wie die Junioren Priemer und Emmenegger fährt Steinacher auch regelmässig auf der Rennbahn. So gewann Steinacher am Dienstag auf der Rennbahn Zürich-Oerlikon ein Derny-Rennen.

Steinacher siegreich in Ehrendingen

Cyrill Steinacher siegte, nach 2019, zum zweiten Mal am Pfingstrennen in Ehrendingen. Er gehörte nach drei Siegen an den Brugger Abendrennen zu den Favoriten. Er gehörte einer Spitzengruppe von 16 Fahrern an, die sich in dem über 18 Runden (126 km) führenden Rennen schon früh vom Felde lösen konnte. In der zweitletzten Runde fuhr Steinacher eine Attacke des jungen, 20-jährigen Innerschweizers Melk Zumstein (Sarnen) mit. Dieses Duo vermochte bis ins Ziel auf die Verfolger einen Vorsprung von mehr als 40 Sekunden herauszufahren. Auf der ansteigenden Zielgerade hatte Steinacher dann keine Mühe, das Rennen klar für sich zu entscheiden. «Dass meine Form stimmt, habe ich mit diesem Sieg bewiesen», freute sich Steinacher über den klaren Erfolg. (aw)