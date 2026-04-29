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«Fricktaler Anlegestellen bleiben sehr wichtig»

  29.04.2026 Kaiseraugst, Rheinfelden
Der «Rhystärn» in Rheinfelden: ein Anblick, der künftig hoffentlich wieder häufiger ermöglicht wird. Foto: Archiv NFZ
Der «Rhystärn» in Rheinfelden: ein Anblick, der künftig hoffentlich wieder häufiger ermöglicht wird. Foto: Archiv NFZ

Die Basler Personenschifffahrts-Gesellschaft hat eine neue Eigentümerin. In diesem Jahr ändert sich noch nicht viel, künftig könnte es aber mehr Fahrten nach Kaiseraugst und Rheinfelden geben.

Valentin Zumsteg

Am nächsten Freitag geht sie los, die ...

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